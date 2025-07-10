Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmeye ilişkin ayrıntıları CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt şu sözlerle anlattı:

Terörsüz Türkiye kapsamında son günlerce önemli gelişmeler yaşanıyor. Ankara'da da temas trafiği yaşanıyor. Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Masada en önemli konu olarak Terörsüz Türkiye süreci vardı. Burada kritik haftadaki görüşmeler devam ederken MİT Başkanı'nın Irak ziyareti de ikilinin masasındaydı. En son 6 Mayıs'ta bir araya gelmişlerdi. Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu Erdoğan. Bahçeli, geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında milli birlik çağrısında bulunmuşta. Tüm partilerin bulunduğu komisyon çağrısı yapmış ve DEM Parti tarafından bu çağrı olumlu karşılanmıştı. Komisyonun çerçevesi de bugün masada yer almış olabileceğini belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü önemli açıklamalarda bulunacağını söylemişti ve bu sürecin sonuna gelindiğinin mesajını vermişti.

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