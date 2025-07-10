×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Devlet Bahçeli#MHP
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 15:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede ana gündem maddesinin Terörsüz Türkiye olduğu değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmeye ilişkin ayrıntıları CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt şu sözlerle anlattı:

Terörsüz Türkiye kapsamında son günlerce önemli gelişmeler yaşanıyor. Ankara'da da temas trafiği yaşanıyor. Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Masada en önemli konu olarak Terörsüz Türkiye süreci vardı. Burada kritik haftadaki görüşmeler devam ederken MİT Başkanı'nın Irak ziyareti de ikilinin masasındaydı. En son 6 Mayıs'ta bir araya gelmişlerdi. Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu Erdoğan. Bahçeli, geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında milli birlik çağrısında bulunmuşta. Tüm partilerin bulunduğu komisyon çağrısı yapmış ve DEM Parti tarafından bu çağrı olumlu karşılanmıştı. Komisyonun çerçevesi de bugün masada yer almış olabileceğini belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü önemli açıklamalarda bulunacağını söylemişti ve bu sürecin sonuna gelindiğinin mesajını vermişti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeliyi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeliyi kabul etti

Gözden KaçmasınMSB kaynaklarından 12 Mehmetçiğin şehit olmasıyla ilgili açıklama: İddialar tamamen asılsızMSB kaynaklarından 12 Mehmetçiğin şehit olmasıyla ilgili açıklama: İddialar tamamen asılsızHaberi görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeliyi kabul etti


Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#Devlet Bahçeli#MHP

BAKMADAN GEÇME!