×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin yeni yılını kutladı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#MHP#Devlet Bahçeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelinin yeni yılını kutladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 15:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yılını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP liderinin yeni yaşını tebrik ederek sağlık diledi.

Haberin Devamı

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelinin yeni yılını kutladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#MHP#Devlet Bahçeli

BAKMADAN GEÇME!