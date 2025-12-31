Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin yeni yılını kutladı

Haberin Devamı

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir" denildi.