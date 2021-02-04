Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Arslan'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başbakanı Zühtü Arslan'ı kabul edeceği bildirildi. İki görüşme de Beştepe'de gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak saat 15.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmenin en önemli gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den olumlu yanıt gelmişti.

Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinin ardından ise saat 18'de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.