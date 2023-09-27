Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı, basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaştı. Erdoğan ve Bahçeli, bu yıl 10'uncu görüşmesini gerçekleştirdi. İki lider en son 29 Ağustos'ta Bahçeli'nin Çankaya ilçesindeki evinde bir araya geldi.

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, görüşme öncesi canlı yayında şu bilgileri aktardı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan dönüşünde oldukça önemli bir açıklama yapmıştı. İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin tezkerenin Meclis'e gönderilmesine ilişkin Cumhur İttifakı olarak aramızda tabii ki görüşmelerimizi yapacağız, ona göre de parlamentoya müracaatımızı bu arada yapıp, parlamentomuz nasıl takvim belirlerse takip edeceğiz demişti. Her iki liderin masasında olacak kritik bir başlık da İsveç'in NATO üyeliği olacak.

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Önümüzde yeni yasama döneminde ele alınacak bazı ortak başlıklar var. Aile ve gençlik bankası kurulması, bu da Cumhur İttifakı imzasıyla gelecek TBMM'nin gündemine. Erdoğan ve Bahçeli aile ve gençlik bankasına çalışması ve deprem yasasına ilişkin önemli başlıkları incelemesini bekliyoruz.