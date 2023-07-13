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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bahçeli#Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 13:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi. Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi 55 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14:10 sıralarında bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. Külliye'deki görüşme 55 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

İŞTE GÖRÜŞMEDEKİ BAŞLIKLAR

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan görüşmenin detayları ile ilgili olarak şunları paylaştı:

28. görüşmesini gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile. Ziyaretin gerçekleştiği takvim son derece önemli. Erdoğan geçtiğimiz akşam NATO zirvesinden dönmüştü. Görüşmede zirvenin yansımalarının ele alınmasını bekliyoruz.

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İç siyasete ilişkin de sıcak bir başlık var. Emekli maaşlarında yapılması istenen bir düzenleme var. Bahçeli grup toplantısında açık bir mesaj vermişti. ‘Teklifimiz memur maaşlarına gelmesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın emekli maaşına yansıtılmasıdır.’ demişti. Erdoğan ve Bahçeli’nin bu görüşmede emeklilere ilişkin çağrıyı da ele alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bahçeli#Ankara

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