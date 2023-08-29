Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00'te Bahçeli'nin konutunda bir araya geldi. İki liderin görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Ankara'daki kritik zirvenin gündem başlıklarını şu şekilde aktardı:

Yerel yönetimlere dönük iş birliği modeli üzerinde çalışılması kararı çıkabilir görüşmeden sonra. Devlet Bahçeli ile Erdoğan’ın Temmuz ayında gerçekleştirdikleri son görüşmede yerel seçimde iş birliğinin devam etmesine dönük kararın alındığını vurgulamıştı. İki parti yaz ayları boyunca ayrı ayrı çalışmalarını yapmıştı. Bugünkü görüşme sonrası ortak çalışma kararı verilmesi beklentisi çok yüksek diyebilirim.

Bahçeli dün Akşener’in ayrı ayrı seçime girelim çağrısına yanıt verirken, Cumhur İttifakı bileşenlerinin iş birliğini sürdüreceklerinin altını çizen bir yanıt vermişti Akşener’e.

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ÖNEMLİ BİR AŞAMA OLACAK

İşte o yanıtın ardından AK Parti MKYK yaptı, bugün Cumhurbaşkanının talebi üzerinde Bahçeli ile Erdoğan bir araya geliyorlar. Önemli bir aşama olacak. Bu görüşme sonrası ortak çalışma talimatının iki parti kurmaylarına verilmesi ve görevlendirme yapılması bekleniyor.

Yaz aylarında strateji ekibi kapsamlı bir çalışma yaptı. AK Parti büyük oranda hazırlığını tamamlamış durumda. Neydi o çalışma? Edindiğim bilgiye göre daha çok mevcut durumun tespit edilmesi yönündeydi. Bir tablo ortaya kondu. 2019 yerel seçiminde nereler kazanıldı, nereler kaybedildi? Neden kazanıldı, neden kaybedildi ve son genel seçimde bilhassa büyükşehirlerde yaşanan oy kaybının sebepleri neydi? Madde madde çıkarıldı.

SON SEÇİMLER ELDE EDİLEN SONUÇLAR ÜZERİNDEN İŞ BİRLİĞİNE GİDİLMESİ MODELİ

Büyükşehirler açısından ilk iki maddenin ekonomi ve sığınmacılar olduğunu söyleyebilirim. MHP ile yapılacak çalışmada son seçimlerde elde edilen sonuçlar üzerinden iş birliğine gidilmesi modeli üzerinde durulacak.

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Birçok seçenek var. 2019 yılında sadece büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkan adayları üzerinde iş birliğine gidilmişti. İlçelerde dahi iş birliği yapılmamıştı. Yeni dönemde daha kapsamlı bir iş birliği modeli üzerinde durulmasına sıcak bakılıyor.

30 büyükşehirde hem belediye başkan adayları hem ilçelerde ortak çalışma görebiliriz. İstanbul, Ankara çok kritik iki il. Burada hem belirlenecek belediye başkan adaylarının ismi hem de ilçelerde olası iş birliği ile belediye meclisinde Cumhur İttifakının çoğunluğu sağlaması yönünde strateji izlenebilir.

51 İLDE İŞ BİRLİĞİ

Büyükşehirlerde MHP eksenine baktığımızda Adana, Mersin, Antalya’da belediye başkanlıkları MHP’ye bırakılabilir.

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51 ile de iş birliğinin kapsamı sıçrayabilir. Bir önceki yerel seçimde iller yoktu. Bu kez 51 il için ayrı ayrı konuşulabilir. MHP son genel seçimde 13 ilde ilk kez milletvekili çıkardı yani oy oranını artırdığı iller var. Nerelerde Cumhur İttifakı olarak başarılı olabiliriz? Tüm bunlar gözetilerek ortak çalışmanın bugünden itibaren başlamasını bekliyoruz.

AK Parti’nin 7 Ekim’de kongresi var. Kongre sonrası parti grubunun ekim ortalarında kamp yapması değerlendirme yapması bekleniyor. Aday adaylarının netleşmesi kasım ayına doğru olacak gibi görünüyor. Aday adayları netleşirken bir kez daha iki liderin bir araya gelmesi hangi isimlerin aday gösterileceği konusunda birbirlerinin nabzını tutmasını bekliyoruz.