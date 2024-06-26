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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sonra erdi

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Devlet Bahçeli#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 16:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesi 1 saat sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. İki lider en son seçim sonrası 29 Nisan ve 10 Mayıs'ta görüşmüştü.

İki liderin görüşmesi siyasette normalleşme açıklamalarının ardından geldi. Erdoğan, bu görüşme öncesinde AK Parti Grup Toplantısında Cumhur İttifakı'yla ilgili önemli mesajlar verdi. "MHP ile omuz omuza yürüyoruz" diyen Erdoğan, "15 Temmuz gecesi darbecilere karşı kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. Birdir, bütündür, sarsılmadan ayakta kalacaktır." dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Devlet Bahçeli#Ankara

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