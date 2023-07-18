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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'ye gidiyor

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BAE#Katar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAEye gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 21:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde Katar’ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında dün ilk durağı olan Suudi Arabistan’a gitti. Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşen Erdoğan'ın Cidde'de gerçekleştirdiği temaslara istinaden Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 yeni anlaşma imzalandı. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı, Katar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Shani ile bir araya geldi. Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50’nci yıldönümü münasebetiyle ortak bildiri imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAEye gidiyor

ERDOĞAN, BAE VE KKTC'Yİ ZİYARET EDECEK

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıradaki ziyareti Birleşik Arap Emirlikleri’ne olacak. Birleşik Arap Emirlikleri’nde de temaslarda bulunacak olan Erdoğan, 20 Temmuz’da ise KKTC’ye gidecek.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BAE#Katar