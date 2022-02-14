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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de... İki ülke arasında çeşitli alanlarda 13 anlaşma imzalandı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Birleşik Arap Emirlikleri#BAE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti kapsamında Türkiye - BAE arasında çeşitli alanlarda 13 anlaşma imzalandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Türkiye - BAE arasında çeşitli alanlarda 13 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAEde... İki ülke arasında çeşitli alanlarda 13 anlaşma imzalandı

Türkiye ile BAE arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, İklim Eylemi Alanında Mutabakat Zaptı, Sanayi ve İleri Teknolojiler Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Kültürel Alanda İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Tarımsal İşbirliği Üzerine Mutabakat Zaptı, Kara ve Deniz Taşımacılığı Alanlarında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Gençlik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, “Afet ve Acil Durum Yönetimi” Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü, Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü ve Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Ortak Bakanlar Bildirisi imzalandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAEde... İki ülke arasında çeşitli alanlarda 13 anlaşma imzalandı

Öte yandan Türkiye ve BAE arasında Savunma Sanayii İşbirliği Toplantılarının Başlatılmasına İlişkin Niyet Mektubu’na imza atıldı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABU DABİ VELİAHT PRENSİ EL NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın daveti üzerine TSİ 15:40 sıralarında Birleşik Arap Emirliklerine geldi. Resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Devlet Başkanlığı Qasr Al Watan’a geçerek ikili görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAEde... İki ülke arasında çeşitli alanlarda 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAEde... İki ülke arasında çeşitli alanlarda 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve El Nahyan’ın gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Erdoğan ve El Nahyan, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı ‘EXPO 2020 Dubai’ye gelerek, Türkiye Ulusal Günü olarak tespit edilen 15 Şubat’ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Birleşik Arap Emirlikleri#BAE

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