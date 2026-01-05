×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#BAE#Muhammed Bin Zayed Al Nahyan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2026 16:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Liderler Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Yemen ile Somali’nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğini desteklediğini, huzur ve istikrarın sağlanmasına ilişkin gayretlere katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. 

Cumhurbaşkanımız, Gazze’deki insani dramın sonlandırılması için çalıştıklarını, Gazze’nin yeniden imarı için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti.

Gözden KaçmasınMaduro mahkemeye götürüldü Canlı yayında görüntülendiMaduro mahkemeye götürüldü! Canlı yayında görüntülendiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#BAE#Muhammed Bin Zayed Al Nahyan

BAKMADAN GEÇME!