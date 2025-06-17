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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la telefonda görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BAE#Muhammed Bin Zayed Al Nahyan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyanla telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 12:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bütün bölgenin güvenliğini riske attığını, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, diplomatik temaslar yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

"BÖLGE YENİ BİR SAVAŞA TAHAMMÜL EDEMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bütün bölgenin güvenliğini riske attığını, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, diplomatik temaslar yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

İran ile nükleer anlaşmazlığın çözümünün müzakere masasına dönmek olduğunu kaydeden Erdoğan, mevcut durumun Gazze'yi gölgede bırakmaması gerektiğini, aksi durumda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün de işgal tehdidi ile karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BAE#Muhammed Bin Zayed Al Nahyan

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