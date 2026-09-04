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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BAE Devlet Başkanı Al Nahyan#Dış İlişkiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 21:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin savunma sanayi ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin artarak süreceğini, ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin İran-ABD gerilimi ve bölgedeki benzeri çatışmalı süreçlerin sona ermesi için gayret gösterdiğini, barış odaklı diplomatik girişimlerin devam edeceğini, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer bölgesel konularda da iki ülkenin işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BAE Devlet Başkanı Al Nahyan#Dış İlişkiler

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