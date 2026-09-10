Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağında

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek toplu açılış töreni ve çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Rize'ye geldi. Rize-Artvin Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan Güneysu ilçesine geçti. Burada hemşerileri tarafından coşkuyla karşılanan Erdoğan, Merkez Camii önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Otobüs içerisinden kısa bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, gençlerle fotoğraf çekildi.

Hemşerilerini selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Böyle güzel bir yaz akşamında, eşimle birlikte sizleri en kalbi duygularla selamlıyoruz. Gecemiz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Rabbim yardımcımız olsun.

Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımızla en kalbi duygularla selamlıyoruz. Birliğiniz ve beraberliğiniz daim olsun. Bu beraberlik içerisinde Rabbim bize nice başarılar nasip etsin.

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Bu birliğinizi ve beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda, bugüne kadar olduğu gibi, her zaman aynı birlikteliği ve aynı gayreti bekliyoruz.

Bu birlik ve beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yineliyorum."