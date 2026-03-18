Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağı Güneysu'da

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rize#Güneysu
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 23:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı geçirmek ve bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Hemşehrilerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hep birlikte bir olalım, beraber olalım, iri olalım, kardeş olalım. Ramazan Bayramı'nı da inşallah birlik, beraberlik içerisinde kutlayalım" dedi.

Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen hemşehrilerini eşi Emine Erdoğan ile selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracından inerek, otobüse geçti.

Konuşmasına hemşehrilerini selamlayarak başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabb'im bizleri ramazana kavuşturduğu gibi inşallah Ramazan Bayramı'na da kavuştursun. Artık fazla bir şey kalmadı. İnşallah Ramazan Bayramı'na da Rabbim bizleri kavuşturur ve böylece ramazana kavuşturduğu gibi bayramıyla da inşallah bizleri müşerref kılar. Bu duygular içerisinde Ramazan Bayramı'nı burada kutlamak için, sizlerle beraber olmak için şu anda aranızdayım. Rabb'im yar, yardımcımız olsun. Hep birlikte bir olalım, beraber olalım, iri olalım, kardeş olalım. Ramazan Bayramı'nı da inşallah birlik, beraberlik içerisinde kutlayalım."​​​​​​​

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra vatandaşlarla konuşup fotoğraf çektirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
