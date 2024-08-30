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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı şehit askerlerin aileleriyle görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şehit#Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı şehit askerlerin aileleriyle görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 21:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle bir araya geldi. Savaşta şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Sizin sayenizde, Türklerin sayesinde, çok şükür topraklarımız azat oldu." diyen bir anneye, "Beraber, sağ olun." karşılığını verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ni sonrası gerçekleşen görüşmede, Azerbaycanlı şehit ailelerini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konserine davet etti.

Savaşta şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Sizin sayenizde, Türklerin sayesinde, çok şükür topraklarımız azat oldu." diyen bir anneye, "Beraber, sağ olun." karşılığını verdi.

Şehit ailelerinin tek tek elini sıkan Erdoğan, "Tüm şehitlerimizin inşallah mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından şehit aileleriyle fotoğraf çektirdi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şehit#Azerbaycan

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