Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü kutladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü’nü kutladı.
Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
“Destansı bir mücadelenin verildiği 44 günün ardından Karabağ’ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Karabağ Azerbaycan’dır ve hep Azerbaycan olarak kalacaktır."
Destansı bir mücadelenin verildiği 44 günün ardından Karabağ’ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 8, 2022
Karabağ Azerbaycan’dır ve hep Azerbaycan olarak kalacaktır. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/Q7gqLS9F86