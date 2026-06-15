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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan #Azerbaycan Milli Günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanın Milli Kurtuluş Gününü kutladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 12:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatları olduğumuz Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum." ifadelerini kullandı. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan #Azerbaycan Milli Günü

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