Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da onuruna verilen yemeğe katıldı

AA
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 17:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla ziyaret ettiği Azerbaycan'da onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Şuşa'da verilen yemek, basına kapalı gerçekleşti.
Yemekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da yer aldı.