Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da… Karabağ zaferi tarihe altın harflerle işlendi

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Bakü’deki Azadlık Meydanı’nda, Azerbaycan ordusunun 2. Karabağ Savaşı’nda elde ettiği tarihi zaferin 5. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Zafer Günü Töreni’nde konuştu. Konuşmasına, “Zafer Günü’nüzün 5. yıldönümünde sizlerle olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. İlham Aliyev kardeşimin nazik daveti için şükranlarımı sunuyorum. Sizlere Türkiye’deki kardeşlerinizin selamlarını getirdim” sözleriyle başlayan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Zaferiniz kutlu olsun. Cenab-ı Allah Azerbaycan’ı ve Türk dünyasını nice zaferlere kavuştursun. Kalpleri her seferinde ‘vatan’ diye çarpan kahraman gazilere minnet duygularımı sunuyorum. Hayatları pahasına verdikleri destansı mücadeleyle 30 yıllık işgali sona erdiren Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin tüm mensuplarını bir kez daha tebrik ediyorum. Aynı şekilde bu büyük zaferin mimarı ve lideri olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum.

BARIŞ İKLİMİ GÜÇLENECEK

Karabağ’ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası içinde büyük bir gurur vesilesidir. Azerbaycan ordusunun Karabağ toprağında attığı her adım, istiklal ve izzet uğruna dökülen her damla kan, Türk dünyasının tarihinde birer şeref nişanesi olarak ortak tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Bugün burada Azerbaycan askeri Türkiye’den gelen asker kardeşleriyle omuz omuza yan yanalar. Askerlerimize baktıkça iki devlet tek millet şiarının ne demek olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Şehitlerimizin birbirine karışan kanlarının üzerinde yükselen hürriyet sancağı, Karabağ’ın dört bir yanında şanla, şerefle, gururla dalgalanıyor. İlham kardeşimin dirayetli liderliği altında Azerbaycan Ordusu, Karabağ’ı işgalden kurtararak gönüllerdeki 30 yıllık bu yangını da söndürdü. Allah’a hamdolsun bugün Laçin’den Şuşa’ya, Zengilan’dan Hankendi’ne, Hocalı’dan Fuzuli’ye kadar Karabağ’ın her karışında huzur var, kalkınma var, barış, refah ve özgürlük var. İnşallah bu barış ve güven iklimi daha da güçlenmeye devam edecek.

ALİYEV’İN SAMİMİ ÇABALARI

Karabağ Zaferi vicdanları kanatan büyük bir adaletsizliği sonlandırmakla kalmadı aynı zamanda bölgede yeni bir dönemin kapılarını araladı. Vatan muharebesi, Asya ve Avrupa’daki jeopolitik dengeleri de değiştirdi. Biz ne kin tutarız ne de geçmişteki acıların tekrar yaşanmasına izin veririz. Dolayısıyla bu zaferi bir son olarak değil, Kafkasya’da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak görüyoruz. Kafkasya’da barışın hâkim olması, Asya’dan Avrupa’ya tüm bölgenin refahına hizmet edecek. Biz kalıcı barış noktasında son derece ümit varız, iyimseriz. İlham Aliyev kardeşimin kalıcı barışın tesisi için gösterdiği samimi çabaları takdirle karşılıyoruz.

PAŞİNYAN’IN CESUR ADIMLARI

Ermenistan Başbakanı Sayın (Nikol) Paşinyan’ın da bu yolda attığı cesur adımları memnuniyetle takip ediyoruz. İnşallah bu muhteşem zafer her iki liderin yapıcı tavrıyla bölgede huzuru ve barışı kalıcı bir anlaşmayla neticelenecektir. Türkiye olarak bu konuda üzerimize ne düşüyorsa bunu yapmaya devam edeceğiz. Gelinen noktada Can Azerbaycan’ın hem bölgesinde hem de ötesinde kaydettiği ilerlemeden büyük bir kıvanç duyuyoruz. Aramızdaki müstesna ilişkiler somut ve stratejik projelerle her geçen gün daha da güçleniyor. Hatırlayacaksınız asrın projesi Azeri-Çırak-Güneşli başta olmak üzere Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Şahdeniz ve TANAP ile taçlandırdığımız işbirliğimizi son olarak Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın faaliyete geçmesiyle daha da perçinledik. Şimdi bu işbirliğimizi daha da ileriye götürmenin ve kapsamını geliştirmenin gayreti içindeyiz. Kafkasya’da tesis edilecek yeni rotaların ulaştırma ve enerji iletim imkânlarını artırmasını temenni ediyoruz. Hazar Geçişli Doğu Batı Orta Koridoru’nu bölgedeki tüm kardeşlerimizin faydasına olacak şekilde yatırımlarla geliştirmemiz gerekiyor.”

BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI OLACAK

İlham Aliyev ile Karabağ’a yaptıkları ziyaretlerin bir kısmına Şahbaz Şerif’in de iştirak ettiğini hatırlatan Erdoğan, zaferden sonra Karabağ’ın tamamında yaşanan kalkınma ve yatırım seferberliğine bizzat şahitlik ettiğini söyledi. Havalimanlarını, yolları, köprüleri, tünelleri, demiryollarını, evleri, yükselen binaları, tarım ve ulaştırma projelerini yerinde gördüklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “İlham kardaşımın liderliğinde Can Azerbaycan’ın neleri başarabileceğine yakından tanık olduk. Bir kez daha ‘maşallah, barekallah’ diyorum. Tabii bizim gördüklerimiz sadece bir başlangıç, inşallah bunların devamı da gelecek. Muhteşem güzelliğiyle Karabağ tekrar bölgenin parlayan yıldızı olacak. Bu süreçte biz de Azerbaycan’a gereken her türlü desteği vereceğiz.”

5’İNCİ YIL COŞKUSU… TÜRK F-16’LARI BAKÜ SEMALARINDA

- Azerbaycan ordusunun 2. Karabağ Savaşı’nda elde ettiği tarihi zaferin 5. yıldönümü, Bakü’de geniş kapsamlı askeri geçit töreniyle kutlandı.

- Tören, üç ülkenin milli marşlarının çalınması ve 44 günlük savaşta şehit olan askerler için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

- Azerbaycan ordusunun özel harekât birlikleri, deniz piyadeleri, sınır muhafızları, iç güvenlik birlikleri, Milli Güvenlik Servisi timleri ve askeri okul öğrencileri geçiş yaptı.

İHA’LAR GEÇİT YAPTI

2. Karabağ Savaşı’nın seyrini değiştiren insansız hava araçları (İHA), Azerbaycan envanterindeki Bayraktar TB2 ve Akıncı SİHA’lar da törende yer aldı.

3 ÜLKENİN ASKERLERİ

- Türkiye’nin 2. Karabağ Savaşı boyunca verdiği desteğin sembolü olarak Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Birliği Komando Taburu da geçitte yer aldı. İki ülke askerlerinin adımlarındaki uyum, izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. 2. Karabağ Savaşı gazileri, büyük coşkuyla meydandan geçti.

- Pakistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birlikler de törende yer aldı.

- Azerbaycan Ordusu’nun modern tankları, zırhlı araçları, uzun menzilli füze sistemleri ve topçu unsurları da sergilendi.

- Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16’lar, geçit töreni kapsamında Bakü semalarında uçtu. Azerbaycan’a ait helikopterler de Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan bayraklarıyla donatılmış şekilde sahneye çıktı.

- Töreni meydanda Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla binlerce kişi izledi. Geçiş yapan birlikleri selamlayan vatandaşlar, “Karabağ, Azerbaycan’dır”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.

3 LİDER TÖRENİ BİRLİKTE İZLEDİ

Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif birlikte izledi. Üç ülkenin milli marşlarının seslendirilmesiyle başlayan törenin ardından 44 günlük savaşta şehit düşen askerlerin aziz hatırasına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Türk askerlerinin de yer aldığı geçit töreni gerçekleştirildi.

İLHAM ALİYEV: KURTARILAN TOPRAKLARDA 60 BİN İNSAN YAŞIYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, törende yaptığı konuşmada “Aziz kardeşim Erdoğan, 2. Karabağ Savaşı’nın ilk saatlerinden itibaren Azerbaycan’ı destekledi. Onun desteği, bize ek güç ve moral veriyordu. Erdoğan, Azerbaycan’ı muazzam destekledi. Erdoğan’ın ‘Azerbaycan yalnız değildir’ sözü, tüm dünyaya mesajdı. Azerbaycan halkı, bu desteği hiçbir zaman unutmayacaktır” dedi. Türk askerlerinin de törende yer aldığını belirten Aliyev, bunun Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birliğin göstergesi olduğunu vurguladı. Aliyev, Pakistan Devleti ve halkının 2. Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’a destek verdiğini hatırlatarak, “Törende Pakistan askerleri de bulunuyor. Bu, üç ülkenin ordularının birliğinin tezahürüdür” değerlendirmesinde bulundu. Aliyev, Karabağ ve Doğu Zengezur’da kapsamlı imar ve ihya çalışmalarını hayata geçirdiklerini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı: “Artık kurtarılan topraklarda 60 bin insan yaşıyor. Halkımı bu başarı dolayısıyla kutluyorum. Bu 5 yılı gururla yaşadık. Bu toprakların sahipleri olarak Karabağ ve Doğu Zengezur’a döndük. Bu topraklarda ebedi yaşayacağız. Azerbaycan bayrağı burada ebedi dalgalanacak. Karabağ, Azerbaycan’dır.”