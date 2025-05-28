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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Havalimanı'nın açılışını yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Azerbaycan#Havalimanı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 10:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katıldı. Törende kurdeleyi Erdoğan ile Aliyev birlikte kesti.

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Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa edilen üçüncü havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev'in katılımıyla hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Havalimanının açılışını yaptı

ERDOĞAN'I ALİYEV KARŞILADI

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün tarafından karşılandı. Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşat Zorlu, Ali İhsan Yavuz, Zafer Sırakaya, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Havalimanının açılışını yaptı

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Açılış törenindeki kurdele kesimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev birlikte yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Havalimanının açılışını yaptı

"AZERBAYCAN'I ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR KONUMA TAŞIDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Laçın'ın her şeyden önce böyle muhteşem bir havalimanına kavuşmuş olması, 3. havalimanı olarak tabii Azerbaycan'ı çok daha güçlü bir konuma taşıdı. Bugün burada yapılacak törenlerle inşallah Azerbaycan geniş ufka bakmış olacak, ben Azerbaycan için hayırlı olsun diliyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Havalimanının açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Havalimanının açılışını yaptı








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#Recep Tayyip Erdoğan#Azerbaycan#Havalimanı

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