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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’a gidiyor

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Azerbaycan#Hankendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’a gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 17. Zirvesi’ne katılmak üzere bugün Azerbaycan’ın Hankendi şehrini ziyaret edecek.

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Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şu bilgileri paylaştı: 

KKTC GÖZLEMCİ

“‘Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu’ temasıyla tertiplenecek zirvede iklim değişikliği, ticaret, ulaştırma ağları ve teşkilat reformu konuları esas olmak üzere üye ülkeler arasında işbirliğine dair fikir teatisinde bulunulacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, zirve oturumuna hitap edecek olup liderlerle görüşmeler gerçekleştirecek. Zirveye, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına ilave olarak aralarında KKTC’nin de olduğu gözlemciler ile uluslararası kuruluşların temsilcileri katılacak.”

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Azerbaycan#Hankendi

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