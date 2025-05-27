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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidecek

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Laçin Havalimanı#Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycana gidecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 16:25

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bağımsızlık Günü münasebetiyle 28 Mayıs 2025 tarihinde Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir. Bu vesileyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'le yapılacak görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Ayrıca Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'in katılımlarıyla 'Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nin 2. Toplantısı icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ziyaret kapsamında Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine de katılacak olup, Azerbaycan Bağımsızlık Günü kültür etkinliğine teşrif edeceklerdir."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Laçin Havalimanı#Azerbaycan

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