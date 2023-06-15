Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 13:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye’nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:
Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye’nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum.