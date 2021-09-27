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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'le görüÅŸtü

#CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan#Azerbaycan#Aliyev
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyevle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'le, "Åžehitleri Anma Günü" dolayÄ±sÄ±yla telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirdi.

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BAKÃœ (AA)Azerbaycan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ErdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, KarabaÄŸ savaÅŸÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen askerler iÃ§in Aliyev'e bir kez daha taziye dileklerini iletti ve elde edilen zafer dolayÄ±sÄ±yla da tebriklerini ifade etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KarabaÄŸ SavaÅŸÄ± ÅŸehitlerini andÄ±

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GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ErdoÄŸan'a teÅŸekkÃ¼r eden Aliyev, ErdoÄŸan'Ä±n savaÅŸ dÃ¶neminde Azerbaycan'a gÃ¶sterdiÄŸi siyasi ve manevi destekten Ã¶vgÃ¼yle bahsetti.

ErdoÄŸan ve Aliyev, Azerbaycan ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki dostluk ve kardeÅŸlik iliÅŸkilerinin her yÃ¶nde geliÅŸmeye ve gÃ¼Ã§lenmeye devam edeceÄŸine duyduklarÄ± gÃ¼veni dile getirdi.

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#CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan#Azerbaycan#Aliyev