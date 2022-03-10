Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Haberin Devamı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ankara'ya geldi.

Aliyev'i Esenboğa Havalimanı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer karşıladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde buluşan Erdoğan ve Aliyev, bölgede yaşanan gelişmeleri ele alırken, Ukrayna savaşına ilişkin görüştü.