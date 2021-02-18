MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u kabul etti
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u kabul etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 18.02.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u kabul etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u kabul etti
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin ilk fotoğraf paylaşıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi