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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin ilk fotoğraf paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/m7GX26ZcAi— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 18, 2021