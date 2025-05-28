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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nde düzenlenen konseri izledi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan#Aliyev
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Gününde düzenlenen konseri izledi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 18:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nde düzenlenen konseri izledi. Konserin ardından sahnedeki sanatçıları tebrik eden Erdoğan, sanatçılarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Hekeri Nehri kıyısında Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'a özgü eserlerin seslendirildiği konserde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de eşlik etti.

Konserin ardından sahnedeki sanatçıları tebrik eden Erdoğan, sanatçılarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Gününde düzenlenen konseri izledi

Erdoğan, daha sonra Aliyev'in kullandığı araçla alandan ayrıldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Başbakan Şerif, Laçın Seyir Tepesi ve sergisini de gezdi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan#Aliyev

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