Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanıyla görüştü

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaretinde, AYM üyeliğine seçilen İrfan Fidan’ın yemin törenine davet etti. Erdoğan ayrıca üç üniversitenin rektörüyle de bir araya geldi. Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı’na katılan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel’i ayrı ayrı kabul ederek görüştü.