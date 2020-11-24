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DHA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 21:07 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda bebek ile görüştü! 'Sizi çok seviyoruz'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından Ayda'nın babası Uğur Gezgin ile telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada kendisine "Sizi çok seviyoruz" diyerek hitap eden Ayda'ya "Ben de sizi çok seviyorum" yanıtını verdi. Erdoğan, İzmir'e gerçekleştireceği ziyarette Ayda ve ailesiyle görüşmek istediğini söyledi.

MUCİZE BEBEK AYDA

İzmir Seferhisar'da 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılmıştı. Ayda bebeğin enkazdan çıkarılma görüntüleri tüm dünya tarafından yakından takip edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda bebek ile görüştü Sizi çok seviyoruz


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