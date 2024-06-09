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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı ölümünün 7. yılında andı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Aybüke Yalçın#Şehit
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aybüke Yalçını ölümünün 7. yılında andı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 13:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ı ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak andı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

Mesleğini icra etmekten; vatanına, milletine faydalı olmaktan, öğrencilerine iyi bir eğitim vermekten başka gayesi olmayan, ancak bölücü teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Aybüke Yalçın’ı, şehadetinin 7’nci yılında rahmetle yâd ediyorum.

Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Aybüke Yalçın#Şehit

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