Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"AYASOFYA'YI İSLAM ALEMİNE KAVUŞTURDUK"

"Altıncı seneyi devriyesini şu anda kutladığımız, altıncı seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin hamdolsun tüm İslam âlemine hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok çok mutluyuz. Üstat Necip Fazıl'la orada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli, Ayasofya-i Kebir Camii'ni göstererek, "Ayasofya açılacak. Ayasofya bir gün açılacak." derdi. Ben de o zaman takdimini yapmakla müşerref olmuştum. Biz bırakın açmayı, onu şu anda İslam âlemine kavuşturma şerefine nail olduk. Üstadın o zaman yüreğinden gelerek söylemiş olduğu o ifadeleri de hamdolsun biz İslam âlemine kavuşturduk. Bundan dolayı ayrıca mutluyuz.

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Bir an önce tüm insanlığı Hristiyan Müslüman hepsine kapılarını açan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hepimizi çok mutlu ediyor. Bizler gerçekten gururlu ve mutluyuz.

"NATO İÇİN GERİ DÖNÜŞLER ÇOK OLUMLU"

NATO Zirvesi için geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar aldık. Bütün bunlarla beraber özellikle de açılış gününde kendilerine yaptığımız ikram ve izzet, gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler.

Bu duygularını da gerek yemekte, gerek yemek sonrasında, hatta eşleriyle gelenler eşimle birlikte yaptıkları programda olsun, yemekte olsun, mutluluklarını gerçekten çok farklı bir şekilde bizimle paylaştılar. Bu mutluluğu çifte yaşadık ve bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Tabii 20 yıldan sonra İstanbul'un ardından Ankara'daki bu zirve de bizler için ayrı bir zenginlik oldu. Ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Bütün gelen misafirlerimize NATO liderler zirvesinden sonra doğrusu ben de teşekkürü bir borç biliyorum.

Sanchez böyle bir mutluluğu hakikaten bir dünya şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal en tabi hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir ne bileyim tekrar dünya şampiyonlukları olabilir bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye’ye çok çok yakışır inşallah biz de buna hazırız."