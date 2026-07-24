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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’nın dirilişi mübarek olsun

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#Recep Tayyip Erdoğan#Ayasofya#Tarih
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’nın dirilişi mübarek olsun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 12:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının 6’ncı yıl dönümüne özel mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu…

Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek…

Ayasofya’nın dirilişi mübarek olsun…"

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#Recep Tayyip Erdoğan#Ayasofya#Tarih

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