Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya çok farklı bir eser

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Üsküdar’daki Hz. Ali Camisi’nde cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu: “Altıncı seneidevriyesini şu anda kutladığımız, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin hamdolsun, tüm İslam alemine hayırlı olması, onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz. Üstat Necip Fazıl’la orada yapmış olduğumuz mitinglerde, rahmetli Ayasofya-i Kebir Camii’ni göstererek ‘Ayasofya açılacak, Ayasofya bir gün açılacak’ derdi. Ben de takdimini o zaman yapmak bana nasip olmuştu. Biz, bırakın açmayı, onu şu anda âlem-i İslam’a kavuşturma şerefine nail olduk. Üstadın da o zaman o söylemiş olduğu, gerçekten yüreğinden gelen o ifadeleri, biz İslam alemine hamdolsun kavuşturduk. Bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Bir taraftan restorasyonlarını, bir taraftan renovasyonunu yapmaya devam ediyoruz. Gerek İslam dünyasına gerekse tüm insanlığa; Hıristiyan, Müslüman hepsine kapılarını açan Ayasofya-i Camii Kebir-i tabii ki hepimizi mutlu ediyor. Bu mabet tabii mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok farklı bir eser. Çok farklı bir mabet. Tüm âlem-i İslam’a en kalbî selam, sevgi, saygılarımızı gönderiyoruz.

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NATO’NUN ANKARA’DAKİ ZİRVESİ

Doğrusu geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları gerek telefonlar, özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler. Bu duygularını da gerek yemekte gerek yemek sonrası, hatta eşleriyle gelenler, eşimle birlikte yaptıkları programda olsun, yemekte olsun onlar da mutluluklarını gerçekten çok farklı bir şekilde bizimle paylaştılar. 20 yıldan sonra İstanbul, ardından bu Ankara’daki zirve; her ikisi de bizler için ayrı bir zenginlik, ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. NATO Liderler Zirvesi’nden sonra, bütün gelen misafirlerimize doğrusu ben de teşekkürü bir borç bildim.

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İSPANYA’NIN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Böyle bir mutluluğu bir dünya şampiyonu ülkenin başbakanı olarak Sánchez’in yaşaması en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. Bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir, ne bileyim tekrar dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek Türkiye’ye çok yakışır.”

DOKTOR SADIK AHMET’İ ANDI

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Doktor Sadık Ahmet'i vefatının 31. yılında rahmet ve saygıyla andığını ifade etti: "Ömrü boyunca Batı Trakya Türkü kardeşlerimiz için fedâkârca çabalayan Doktor Sadık Ahmet'i ebedi aleme irtihalinin 31'inci yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Batı Trakya Türk Azınlığı'nın derdiyle dertlenmeyi, soydaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."

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MİRZİYOYEV’E DOĞUM GÜNÜ TELEFONU

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün derinleştiğini belirterek, ocak ayında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından yeni yol haritasının belirlendiğini hatırlattı. İlk fırsatta gerçekleştireceği Özbekistan ziyaretinde yapılacak toplantılarla bu ivmenin sürdürüleceğini temenni etti. Erdoğan, Mirziyoyev’i, 11-12 Kasım’da Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi’ne davet ederken, doğum gününü de kutladı.

FETHİN MÜHRÜ RAFLARDA

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının 6’ncı yıldönümü dolayısıyla Demirören Yayınları’ndan çıkan ‘Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’ adlı eser, dün itibarıyla raflarda yerini aldı. Koleksiyon eser, online satış platformları ile seçkin kitapevlerinde satışa sunulmaya başladı.





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3 DİLDE HAZIRLANDI

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören’in de bir sunuş yazısının yer aldığı eser; bilimsel kaynakları, özgün fotoğrafları, tarihi gravürleri ve zengin arşiv belgeleriyle dikkat çekiyor. Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç farklı dilde hazırlanan seçkin eser; Ayasofya’nın Bizans döneminden Osmanlı’ya, Cumhuriyet döneminden günümüze uzanan tarihsel yolculuğunu mimari, sanat tarihi ve kültürel miras perspektifiyle ele alıyor.

SUNUM YAZISI ERDOĞAN’DAN

Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi eserinin sunumunu yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Eser; Ayasofya’nın asırlara yayılan hikâyesini, mimari zarafetini, manevi derinliğini ve medeniyet mirasını gelecek kuşaklara aktarma gayesiyle hazırlanmıştır. Kutlu fethin zafer nişanesi olan Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi, İstanbul’un siluetinde bütün ihtişamıyla yükselmeye ve dünya kültür mirası içerisindeki müstesna mevkiini muhafaza etmeye inşallah devam edecektir” dedi.