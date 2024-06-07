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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde hafızlık öğrencilerinin icazet törenine katıldı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ayasofya Camii#Numan Kurtulmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camiinde hafızlık öğrencilerinin icazet törenine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 18:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde, İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'ne katıldı.

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Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ayasofya Camii'nde düzenlenen programla icazet aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camiinde hafızlık öğrencilerinin icazet törenine katıldı

Programa Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, hafız öğrencilerin velileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camiinde hafızlık öğrencilerinin icazet törenine katıldı

Hafız öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'den ayet ve sureler okuduğu icazet törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafızlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, öğrencilere hediye verdi ardından Cuma namazını kılarak camiden ayrıldı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ayasofya Camii#Numan Kurtulmuş

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