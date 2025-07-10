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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Christian Stocker#Avusturya
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 19:51

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Avusturya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi, Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılmasının önemini belirtti.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Avusturya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Avusturya’nın ticaret ve yatırım alanlarındaki potansiyelini verimli bir biçimde kullanması gerektiğini, iş birliğini geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin savaşların sona ermesi için gayret gösterdiğini, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesi için ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini, Gazze’deki insani durumun ise felaket boyutunda olduğunu ve acil insani yardımların bölgeye bir an önce ulaştırılmasının önemini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’de istikrarın daim kılınmasına yönelik çabalarını sürdürdüğünü, Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönüşlerinin sağlanması için sosyal ve ekonomik refahın artırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Christian Stocker#Avusturya

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