Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze eşlik eden Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Avrupa’dan Asya’ya Afrika’dan Balkanlar’a Amerika’dan Avustralya’ya yurtdışında yaşayan 7 milyonu aşkın vatandaşımızın tamamına selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum.

Müslümanlar olarak Filistin'de Lübnan’da dünyanın bir çok yerinde kardeşlerimiz sancılı günler yaşıyor. İsrail’in insanlık dışı saldırıları sebebiyle enkaz yığınına dönen 2 milyonu aşkın Filistinli çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Sınırımızın hemen öte tarafında 14 yıllık mücadelenin ardından Suriye halkı içerden ve dışardan yapılan sabotajlara rağmen ülkelerini yeniden toparlamak yeniden ayağa kaldırmak için çaba gösteriyor. Avrupa’dan Asya’ya kriz ve belirsizlik dalgasının yükseldiği bir dönemde bela ve musibet rüzgârları karşısında yıkılmamak için her zamankinden daha fazla dayanışmaya daha fazla kardeşliğe ihtiyaç duyuyoruz.

Gazze ve Filistin başta olmak üzere acıyla gözyaşıyla yoğurulan topraklarda hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kardeşlerimiz için üç ayların ve Regaip Gecesi huzur ve felaha vesile olmasını diliyorum.

Kıymetli misafirler bu sene 21. yaşına giren Uluslararası Demokratlar Birliği, Avrupa’nın 17 ülkesinde 38 bölge başkanlığı ve 253 şubesi ile çok önemli çalışmalar icra ediyor. Birlik, gurbeti sılaya dönüştüren yurtdışındaki vatandaşlarımızın her türlü sorunuyla sağ olsun yakından ilgileniyor. Avrupa’nın en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Uluslararası Demokratlar Birliği geliştirdiği projelerle yürüttüğü faaliyetlerle kritik bir misyonu yerine getiriyor.

Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim 65 yıl öncesine kıyasla bugün yaşadıkları ülkelere sahip oldukları on binlerce işletmeler ciddi katkılar yapar. Ülkemizin ekonomisine dış politikasına yumuşak gücüne çok önemli katkı sunan güçlü bir Türk diasporası görüyoruz. Bakınız sadece turizm rakamları bile yurtdışındaki kardeşlerimizin Türk ekonomisi için ne yaptığını anlamamız açısından yeterlidir.

Türkiye’ye çok önemli hizmetler sunan Türk ekonomisine çok ciddi destek olan 7 milyonu aşkın büyük bir insan gücünden bahsediyoruz.

"İZZET-İ NEFİSLERİNİ AYAKLAR ALTINA ALMADA HİÇBİR SIKINTI GÖRMÜYORLAR"

Değerli kardeşlerim çok kıymetli misafirler biz Türk diasporasının başarılarından övgüyle bahsettikçe birileri bundan rahatsız oluyor. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’ye katkıda bulunması baba ocağı ile bağlarını güçlendirmesi malum çevreleri huzursuz ediyor. Bunların en başında muhalefet vardır muhalefet milletvekili ile medyasıyla besledikleri trol ordularıyla Avrupalı Türkleri hedef almaktan utanmıyor.

Öyle kibirli bir zihniyete sahipler ki canını kurtarmak için ülkemize sığınan mazlumlara düşmanlar. Türkiye’nin gönül elçileri olacak misafir öğrencilere düşmanlar. Vatan hasreti ile yüreği yanan gurbetçi kardeşlerimize düşmanlar. Bu ülkenin genç nesillerine sahip çıkan gönüllü kuruluşlarına düşmanlar. Kendileri dışında kimseye saygıları yok.

Türkiye ile ilgili güzel bir cümle duymaya tahammülleri yok. Burunlarının ucunu dahi görmekten aciz tipler çıkıyor affedersiniz zirzop gibi çirkin ifadelerle Avrupalı Türklere edepsizce saldırıyor. Yılın 11 ayı çalışan ter döken, dişinden tırnağından artırdıklarıyla yazın memleketine koşan kardeşlerimize hakaret ediyorlar. Gurbetçilerimize bunları yaparken yabancılardan 5 dakika dilenmekte sadece 5 dakika muhatap olun olabilmek için izzet-i nefislerini ayaklar altına almakta hiçbir sorun sıkıntı görmüyorlar. Batılılar karşısında ezikler ama kendi insanına gelince kabalar küstahlar. Burada şunu bir kez daha açık açık söylemek isterim biz ister sınırlarımız için de isterse yurtdışında yaşasın hiçbir insanımızın ezilmesine horlanmasına müsaade etmeyiz.

Size kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, size kimse parmak sallayamaz. Avrupalı Türkler olarak sizler bu vatanın özbeöz evlatlarısınız, sizler bu memleketlerin asli unsurlarısınız, sizler bu ülkenin dünyaya açılan kapılarısınız. Sizler nerede yaşarsanız yaşayın canımızdan birer parçasınız, geçmişteki iktidarlar sizi yok saymış olabilir, birileri on yıllar boyunca size döviz penceresinden bakmış olabilir ama bizim her birimiz ve sizin her biriniz dünyanın dört bir yanında hayat kurmuş 7 milyon insanımızla birlikte hürmet ve hizmetin en iyisine layıksınız.

Askerlikten emeklilik işlemlerine, nüfus ve vatandaşlıktan gümrük ve noter hizmetlerine bugüne kadar 60’ın üzerinde düzenlemeyi hayata geçirdik, 80 civarında farklı konuda konsolosluk hizmeti sunuyoruz. Konsolosluk Çağrı Merkezimizle 650 binden fazla çağrıya cevap verdik.

