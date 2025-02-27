×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konsey Başkanı Costa ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Avrupa Birliği Konseyi#Antonio Costa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konsey Başkanı Costa ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 18:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Costa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü de kutladı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Costa’yı yeni görevi nedeniyle kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin canlandırılmasının Türkiye ile AB’nin müşterek menfaatine olduğunu, Brüksel’den ilişkilerin önünü açacak somut adımlar beklendiğini ifade etti.

Erdoğan, Avrupa’nın güvenliğine yönelik adımların Türkiye’nin de katılımıyla planlanmasının faydalı ve tarafların ortak çıkarına olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve sürdürülebilir bir barışın mümkün olduğunu, Türkiye’nin en başından beri barışı tesis etmek için çabaladığını söyledi. Erdoğan, Suriye’nin yeniden imarı için Suriye’ye yönelik Avrupa Birliği yaptırımlarında sağlanan muafiyetin Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Haberin Devamı

Görüşmede Costa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü de kutladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Avrupa Birliği Konseyi#Antonio Costa

BAKMADAN GEÇME!