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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Atatürk Müze Köşkü#Açılış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkünün açılışını yaptı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 23:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nde, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ve öteki ilgililer tarafından karşılandı. Erdoğan ve beraberindekiler, açılışın ardından köşkü gezip, yetkililerden bilgi aldı.

Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Erdoğan, Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte." dedi.

Bardakçı'nın, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun Trablusgarp'ta bulunduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, "Hala konuşuyorlar ya." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Atatürk'ün kullandığı eşyaları inceledi, Atatürk'e hediye edilen eşyalar ile yazı takımı ve radyosu hakkında bilgi aldı.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Atatürk Müze Köşkü#Açılış

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