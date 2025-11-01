×
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Usta Eller Sanatçıları Çarşısı'nı ziyaret etti

Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2025 20:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki Usta Eller Sanatçıları Çarşısı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Usta Eller Sanatçıları Çarşısı'nı gezerek ustalardan yaptıkları ürünler hakkında bilgi alıp sohbet etti.

Bir süre yanına oturduğu ahşap ürünler yapan ustayı izleyen Erdoğan, bu sırada çalan "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısına da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ustalar tarafından tablo, maket gemi, tespih, rahle ve atkı hediye edildi.

Ziyarette Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile diğer yetkililer eşlik etti.

