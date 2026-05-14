Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Astana Alem AI Yapay Zeka Merkezi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ‘Astana Alem AI Yapay Zeka Merkezi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında "İnşallah önümüzdeki dönemi Türk Dünyası yüzyılı yapacağız. Doğu-Batı Orta Koridoru'nun önemi anlaşıldı" dedi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Yesevi Nişanı'nı takdim etti ve bu nişanın ilk kez Erdoğan'a verildiğinin altını çizdi. İki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı.