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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlar boyu ayakta kalacak

#Atatürk Kültür Merkezi#Açılış#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlar boyu ayakta kalacak

Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “1453’teki fethinden beri bu şehre vurduğumuz mühürlerin son halkası olarak gördüğüm AKM’miz ülkemizin kültür-sanat nabzının attığı yer olarak inşallah asırlar boyunca ayakta kalacaktır” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2.5 yıl önce temelini attığı Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) açılışını yaptı. Açılışa eşi Emine Erdoğan’la birlikte gelen Tayyip Erdoğan, Sinan operasını da izledi. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

HEDEFLERİMİZDEN ALIKOYAMAZ

“Cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak ve bunları gerçekleştirmek için gece gündüz çalışarak ödemenin gayretindeyiz. Hiçbir saldırının, tuzağın bizi Cumhuriyetimizin 100. yılı hedeflerine ulaşmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. 75 yıl önce temeli atılan AKM, uzunca bir süre önce kullanılamaz hale gelmişti. İstanbul’un bu sembol yapısını yeni baştan inşa etmek için uzun yıllar önce harekete geçtik ancak attığımız her adımda engellerle karşılaştık. Eski Türkiye’nin köhnemiş yüzünün sembolü olan, her tarafı dökülen, işlevlerini yerine getiremeyen AKM’yi yıktırmamak için yapılan kampanyaları hepiniz hatırlıyorsunuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlar boyu ayakta kalacak

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REKOR SÜREDE İNŞA EDİLDİ

İlk AKM binası gibi bu eserin de mimari müellifi Tabanlıoğlu Ailesi oldu. Toplam alanı 95 bin metrekareyi bulan bu eserin inşası 2.5 yıl gibi rekor bir sürede tamamlandı. Seyirci kapasitesi 2 binin üzerinde olan bu salon her türlü kültür-sanat faaliyetini icra etmeye uygun donatılmıştır. Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin görüldüğü yerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlar boyu ayakta kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte AKM'nin yeni binasında incelemelerde bulundu.

2023 HEDEFLERİNE UYGUN

2023 hedeflerine uygun böyle bir eseri şehrimize kazandırmakla sonraki nesillere en büyük hediyelerden birini verdiğimize inanıyorum. Burada yürütülecek her kültür-sanat faaliyeti büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda kendi alanında atılmış bir adım olacaktır. 1453’teki fethinden beri bu şehre vurduğumuz mühürlerin son halkası olarak gördüğüm AKM’miz ülkemizin kültür-sanat nabzının attığı yer olarak inşallah asırlar boyunca ayakta kalacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlar boyu ayakta kalacak
AKM’nin açılışına Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören de katıldı.

İSTANBUL EN KIYMETLİ MARKA

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İstanbul dünyanın en kadim medeniyet şehirlerinden olmasına rağmen hâlâ hak ettiği yere ulaşamamış bir şehirdir. Üç imparatorluğun başkentliğini yapan İstanbul, Cumhuriyetimizin de en kıymetli markasıdır. Cumhuriyetimizi kurduktan sonra yeni bir medeniyet hamlesi yapabilmek için ihtiyacımız olan gücü uzun süre sonra ancak toparlayabildik. Bu sıkıntılı dönemde İstanbul da ağır yaralar aldı. Belediye başkanı seçildiğimizde etrafı gecekondularla çevrili, altyapısı yetersiz bir şehir devralmıştık. Kısa sürede çok önemli mesafe kat ettik. Bu kadim şehir geri dönüşü olmayan kimi tahribatlara uğradı. Ama artık karşımızda çehresi değişmiş, imkanları artmış, hedefleri büyümüş bir İstanbul vardır.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlar boyu ayakta kalacak

BU ESER VEFA BORCUMUZ

(Sinan operası) İnşa ettiği yüzlerce eser hâlâ dimdik ayakta olan, bir asırlık hayatının her anını ülkesine ve milletine hizmete adayan Mimar Sinan’ı böyle bir eserle anmamızı, ecdadımıza ve tarihimize vefa borcunun gereği olarak görüyorum. Mimar Sinan’ın eserleri sadece taştan, topraktan, ahşaptan ibaret yapılar değildir. Sinan, Konstantiniyye’yi İstanbul yaptı. ‘İstanbul neresidir’ diyenlere ‘Sinan’ın iz bıraktığı yerdir’ demek doğrudur.

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#Atatürk Kültür Merkezi#Açılış#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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