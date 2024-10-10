Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Esenboğa Havaalanı’ndan Arnavutluk'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, uğurlamaya gelenlere el salladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı ile Namazgah Camisi'nin açılışına iştirak edecek.

ARNAVUTLUK SOKAKLARI BAYRAKLARLA DONATILDI

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Arnavutluk ziyareti öncesi başkent Tiran'ın sokakları Türkiye ve Arnavutluk bayraklarıyla süslendi. Erdoğan'ın ziyareti kapsamında açılışı gerçekleştirilecek, yapımı Türkiye tarafından üstlenilen Balkanlar'ın en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi de bayraklarla süslendi.