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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'u ziyaret edecek

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Arnavutluk#İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluku ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın daveti üzerine, yarın Arnavutluk'u ziyaret edecek.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak. 2019 yılında Arnavutluk'ta meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç Şehri'nde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle icra edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camii'nin açılışını gerçekleştirip, Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Arnavutluk#İletişim Başkanlığı

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