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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta... 'Dünyaya barışı seslendireceğiz'

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Arnavutluk#Zirve
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 12:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak için bulunduğu Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılandı. Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Arnavutluk'tan tüm dünyaya barışı seslendireceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'a ulaştı. Avrupa Birliği ve birlik dışındaki yakın coğrafya ülkelerini bir araya getiren Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin altıncısı Tiran'da düzenleniyor. 47 ülke liderinin yanı sıra Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başkanları da zirveye katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında ikili görüşmelerde de bulunacak.

Arnavutluk'taki zirvenin ana teması 'Yeni Bir Dünyada Yeni Bir Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem' olarak belirlendi. Liderler kıtayı ilgilendiren güncel meseleleri değerlendirecek. Bu kapsamda üç ayrı yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutlukta... Dünyaya barışı seslendireceğiz

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"ARNAVUTLUK'TAN BARIŞ DİYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Arnavutluk'tan tüm dünyaya barışı seslendireceğiz" dedi.

"SPOR AYAKKABI GİYİYORSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak için bulunduğu Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak için bulunduğu Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılandı. Erdoğan'ın Edi Rama'ya "Spor ayakkabı giyiyorsun" diyerek güldüğü anlar dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutlukta... Dünyaya barışı seslendireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutlukta... Dünyaya barışı seslendireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutlukta... Dünyaya barışı seslendireceğiz

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Arnavutluk#Zirve

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