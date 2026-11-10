COP31 programÄ±: CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Guterres ile bir araya geldi

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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve eÅŸi SÄ±fÄ±r AtÄ±k VakfÄ± Onursal BaÅŸkanÄ± Emine ErdoÄŸan'Ä± Antalya HavalimanÄ±'nda Vali Hulusi Åžahin ve eÅŸi Mavi Akdeniz Ä°nisiyatifi Proje KoordinatÃ¶rÃ¼ Ebru Åžahin karÅŸÄ±ladÄ±.Â

CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN, GUTERRES Ä°LE BÄ°R ARAYA GELDÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ã‡erÃ§eve SÃ¶zleÅŸmesi'nin 31. Taraflar KonferansÄ± (COP31) kapsamÄ±nda Antalya'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n COP31 kapsamÄ±nda Antalya'da bulunan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabulÃ¼nde bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel konular ele alÄ±ndÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Guterres'i kabulÃ¼nde, TÃ¼rkiye'de dÃ¼zenlenen COP31'in iklim kaynaklÄ± sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ± olmasÄ±nÄ± temenni ettiÄŸini belirtti.

"TÃœRKÄ°YE, GERÄ°LÄ°MÄ° DÃœÅžÃœRMEK Ä°Ã‡Ä°N GAYRETLERÄ°NÄ° SÃœRDÃœRÃœYOR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin, Ä°ran-ABD anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± konusunda tÄ±rmanÄ±ÅŸa geÃ§en gerilimi dÃ¼ÅŸÃ¼rmek, sorunlarÄ±n uzlaÅŸÄ± ve diplomasi yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesini saÄŸlamak iÃ§in bÃ¶lge Ã¼lkeleriyle birlikte gayretlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hakan Fidan, Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanÄ± Murat Kurum, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Kemal MemiÅŸoÄŸlu, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Burhanettin Duran ve SÄ±fÄ±r AtÄ±k VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Samed AÄŸÄ±rbaÅŸ da katÄ±ldÄ±.Â Â

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SUUDÄ° BAKANI KABUL ETTÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan, 31. Taraflar KonferansÄ± kapsamÄ±nda Suudi Arabistan Enerji BakanÄ± Abdulaziz bin Salman Al Saudâ€™u kabul etti.





Ä°LETÄ°ÅžÄ°M BAÅžKANLIÄžI'NDAN AÃ‡IKLAMA

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel konularÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ErdoÄŸan, BM Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ã‡erÃ§eve SÃ¶zleÅŸmesi'nin 31. Taraflar KonferansÄ± (COP31) kapsamÄ±nda Antalya'da dÃ¼zenlenen Liderler Zirvesi'nde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

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BÃ¶lgesel ve kÃ¼resel konularÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kabulde, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye olarak COP31 BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlenmekten memnuniyet duyduklarÄ±nÄ±, baÅŸarÄ±lÄ± bir konferans iÃ§in gerekli hazÄ±rlÄ±klarÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye'deki toplantÄ±nÄ±n iklim kaynaklÄ± sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ± olmasÄ±nÄ± temenni ettiklerini belirtti.

ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye olarak Ä°ran-ABD anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± konusunda tÄ±rmanÄ±ÅŸa geÃ§en gerilimi dÃ¼ÅŸÃ¼rmek, sorunlarÄ±n uzlaÅŸÄ± ve diplomasi yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesini saÄŸlamak iÃ§in bÃ¶lge Ã¼lkeleriyle birlikte gayretleri sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini ifade etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ukrayna-Rusya SavaÅŸÄ±'nÄ±n sona erdirilmesi iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, yeni bir diyalog sÃ¼recine destek vermeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± bildirdi.

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ErdoÄŸan ile Guterres gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Gazze, KÄ±brÄ±s ve Libya'daki son durumu da ele aldÄ±.

EMÄ°NE ERDOÄžAN'DAN GUTERRES'E TEÅžEKKÃœR

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e daha adil ve yaÅŸanabilir bir dÃ¼nya iÃ§in yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ deÄŸerli Ã§alÄ±ÅŸmalar ve kÄ±ymetli destekleri dolayÄ±sÄ±yla teÅŸekkÃ¼r etti.

BM Genel Sekreteri Guterres ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a eÅŸlik eden Emine ErdoÄŸan, ardÄ±ndan sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ã‡erÃ§eve SÃ¶zleÅŸmesi'nin 31. Taraflar KonferansÄ± (COP31) vesilesiyle Guterres'i TÃ¼rkiye'de aÄŸÄ±rlamaktan duyduklarÄ± memnuniyeti belirten Emine ErdoÄŸan, "Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle mÃ¼cadelede uluslararasÄ± dayanÄ±ÅŸmanÄ±n somut adÄ±mlarla gÃ¼Ã§lenmesini Ã¶nemsiyoruz. SayÄ±n Guterres'e daha adil ve yaÅŸanabilir bir dÃ¼nya iÃ§in yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ deÄŸerli Ã§alÄ±ÅŸmalar ve kÄ±ymetli destekleri dolayÄ±sÄ±yla teÅŸekkÃ¼r ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

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PaylaÅŸÄ±mda, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden fotoÄŸraf da yer aldÄ±.Â

ETÄ°YOPYA BAÅžBAKANI ABÄ°Y AHMED'Ä° KABUL ETTÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Abiy Ahmed Ali ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. ErdoÄŸan, Antalya'da dÃ¼zenlenen BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ã‡erÃ§eve SÃ¶zleÅŸmesi'nin 31. Taraflar KonferansÄ± (COP31) kapsamÄ±nda Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Abiy Ahmed'i kabul etti. Kabulde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye BakanÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mehmet Fatih KacÄ±r, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± TarÄ±m ve GÄ±da PolitikalarÄ± Kurulu Ãœyesi Mehdi Eker, MÄ°T BaÅŸkanÄ± Ä°brahim KalÄ±n ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Burhanettin Duran da yer aldÄ±.

Â Ä°LETÄ°ÅžÄ°M BAÅžKANLIÄžINDAN KABULE Ä°LÄ°ÅžKÄ°N AÃ‡IKLAMA

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Abiy Ahmed Ali'yi kabulÃ¼nde TÃ¼rkiye-Etiyopya ikili iliÅŸkileri ile bÃ¶lgesel konularÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, COP31 Liderler Zirvesi iÃ§in Antalya'da bulunan Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-Etiyopya ikili iliÅŸkileri ile bÃ¶lgesel konularÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kabulde, TÃ¼rkiye ile Etiyopya'nÄ±n ticaret ve yatÄ±rÄ±mlar baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok alanda iÅŸbirliÄŸini ilerletmek iÃ§in adÄ±mlar atmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receklerini ifade etti. Etiyopya'nÄ±n bÃ¶lgesinde huzur ve istikrar iÃ§in TÃ¼rkiye'nin desteÄŸinin devam edeceÄŸini de belirten ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin ardÄ±ndan COP32'ye ev sahipliÄŸi yapacak olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Etiyopya BaÅŸbakanÄ±'nÄ± tebrik etti.

BREZÄ°LYA DEVLET BAÅžKANI LULA DA SÄ°LVA'YI KABUL ETTÄ°

CUMHURBAÅžKANI Recep Tayyip ErdoÄŸan, Antalya'da dÃ¼zenlenen BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ã‡erÃ§eve SÃ¶zleÅŸmesi 31'inci Taraflar KonferansÄ± (COP31) kapsamÄ±nda Brezilya Devlet BaÅŸkanÄ± Luiz Inacio Lula da Silvaâ€™yÄ± kabul etti. ErdoÄŸan Dijital Medya'nÄ±n sanal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan, Antalya'da dÃ¼zenlenen BM Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ã‡erÃ§eve SÃ¶zleÅŸmesi 31'inci Taraflar KonferansÄ± (COP31) kapsamÄ±nda Brezilya Devlet BaÅŸkanÄ± Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.

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