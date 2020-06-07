Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Ankara’da mesaiye devam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesinden Ankara’daki mesaisine ilişkin fotoğraflarını, "Ankara’da mesaiye devam" ifadeleriyle paylaştı.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul’dan çalışmalarını yürüten ve video konferansla toplantılar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 gün önce Ankara’ya döndü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çalışmalarını sürdüren Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan, "Ankara’da mesaiye devam" mesajı paylaştı. Erdoğan’ın paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çekilen fotoğrafları da yer aldı.
Ankara’da mesaiye devam... pic.twitter.com/jfxnq3gfb8— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2020
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