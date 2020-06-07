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DHA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 18:26,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Ankara’da mesaiye devam

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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Ankara’da mesaiye devam
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesinden Ankara’daki mesaisine ilişkin fotoğraflarını, "Ankara’da mesaiye devam" ifadeleriyle paylaştı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul’dan çalışmalarını yürüten ve video konferansla toplantılar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 gün önce Ankara’ya döndü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çalışmalarını sürdüren Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan, "Ankara’da mesaiye devam" mesajı paylaştı. Erdoğan’ın paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çekilen fotoğrafları da yer aldı.

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