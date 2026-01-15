Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara susuzluğa mahkum edildi

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliğinde konuştu. Günümüzde aile kurumu daha önce hiç büyük bir saldırı ve kuşatma altında olduğu tespitini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "TRT’nin başarısı, ailedeki tüm fertlerin hiçbir endişe duymadan, gönül rahatlığıyla izleyebileceği yapımlara imza atmasıdır. Bugün yayın hayatına başlayan TRT Genç ile bu çizgideki yayınların daha da artacağına ve çeşitleneceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Medya akademi sanat dünyamızın değerli temsilcileri, sevgili genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. TRT Genç televizyon kanalımızın açılışı vesilesiyle sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz.

Bu kıymetli programı tertip eden TRT yönetimini ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor tebrik ediyorum.

TRT Genç Televizyon Kanalımızın gençlerimize milletimize hayırlı olmasını can-ı gönülden temenni ediyorum.

"AİLE KURUMUMUZ BÜYÜK SALDIRI ALTINDADIR"

Türkiye'nin hem belleği hem de geleceği olan TRT ülkemizde ve Dünyada pek çok tarihi hadiseye tanıklık etti. Babalarımızın kulakları her akşam ajanslardaydı. Biz de Türkiye ve Dünyayı uzun yıllar TRT'den takip ettik. Her alanda TRT hayatımızda vazgeçilmez bir konuma sahip oldu. "Bizim kuşak ve bizden sonra ki nesil TRT ile büyüdü." dersek herhalde abartılı bir cümle kurmuş olmayız.

TRT bugün de önemli bir misyon üstleniyor. TRT iyiyi doğruyu hakkı önceleyen yayın ve yapımlarıyla kültürel yozlaşmaya karşı milli değerlerimizin bir seti olarak karşımızda duruyor.

Burada şunu da gururla ifade etmek isterim. TRT imzasını taşıyan bazı yapımların dünyadan ödüllerle dönmesi takdire şayan bir başarıdır.

Dizlerden sinema filmlerine ilgili ilgisiz her yere özenle yerleştirilen karakterlerle çarpık ilişkiler özendiriliyor sapkınlıklar teşvik ediliyor.

Özellikle çağımızın vebası olan bağımlılıkla mücadelede TRT Genç gibi mecraların katkısına ihtiyaç duyuyoruz. Aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimiz dijital platformların ve sosyal medyanın da etkisiyle bu belaların pençesine düşüyor.

Şunu özellikle ifade etmek istiyorum: Kültür savaşlarının muharebe alanlarından biri de malumunuz ailedir. Günümüzde aile kurumu daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı ve kuşatma altındadır. Dizilerden sinema filmlerine, çizgi filmlerden oyunlara ve oyuncaklara kadar ilgili ilgisiz her yere özenle yerleştirilen karakterlerle çarpık ilişkiler özendiriliyor, sapkınlıklar teşvik ediliyor. TRT'nin gerek geleneksel gerekse 'Tabii' gibi dijital mecralarda aile odaklı temiz içerikleri yaygınlaştırma çabasını bu bakımdan çok kıymetli buluyorum. Bir kere şunu çok iyi anlamalıyız sevgili arkadaşlar: Bizim için TRT’nin başarısı, ailedeki tüm fertlerin hiçbir endişe duymadan, gönül rahatlığıyla izleyebileceği yapımlara imza atmasıdır. Bugün yayın hayatına başlayan TRT Genç ile bu çizgideki yayınların daha da artacağına ve çeşitleneceğine inanıyorum.

"BAŞTENTİ SUSUZLUĞA MAHKUM ETTİLER"

Hangi türde olursa olsun bağımlılık öyle bir bela ki emniyet güçleri tek başına yeterli olmuyor.

Maalesef önümüzde ve ülkemizde her iyi işi taşlamaktan keyif alan bir kesim var. Bunlar ezberleri bozulsun istemezler. Fil Dişi kulelerden ahkam kesmeyi severler. Basın özgürlüğü hak hukuk adaleti dilden düşürmezler. Söz konusu kendileri olunca savundukları hangi ilke varsa çiğnemekten çekinmezler. Bu çevrelerin öfke dolu saldırılarından TRT'miz de nasibini almaktadır.

Malumunuz, Türkiye’nin başkentinde yaşayan milyonlarca vatandaşımız kışın ortasında haftalarca susuzluğa mahkûm edildi; insanlar gece yarılarında ellerinde bidonlarıyla su kuyruklarına girdi, aileler çamaşır, bulaşık ve banyo gibi en temel ihtiyaçlarını giderebilmek için musluğun, çeşmenin başında saatlerce nöbet tuttu. Sosyal medya, çektikleri eziyeti paylaşan, yetkililere seslerini duyurmaya çalışan insanlarımızın feryatlarıyla doluydu. 2026’nın Türkiye’sine asla yakışmayan bu sahnelere hepimiz kimi zaman üzülerek, kimi zaman sorumlular adına utanarak tanık olduk. Yani ortada, görevi kamu adına gözcülük yapmak olan medya açısından görmezden gelinemez bir haber vardı; kamu yararını gözeten basın kuruluşlarımız da milyonları perişan eden bu sorunu haberleştirdi, vatandaşa mikrofon uzattı, geceleri soğukta su bekleyen insanlarımızın şikâyetlerini ekranlara taşıdı. Peki ne oldu? Medya, siyaset ve vatandaşın artan tepkisi, günlerdir halkın çığlıklarını umursamayanları en azından zahirde harekete geçirmeye zorladı; neticede meseleyi tam olarak çözemeseler bile rahat koltuklarından kalkıp halkımıza açıklama yapmak mecburiyetinde kaldılar, fakat her işlerinde olduğu gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar.

Söz var ya; "Şıracının şahidi bozacı" Birbirlerinin kusurlarını örtüyorlar. Bu beceriksizler korosuna şunları sormamamız lazım.

Gecenin ortasında vatandaşı elinde su bidonlarıyla sıraya sokanlar mı suçlu, yoksa bunu haberleştirenler mi suçlu? Kabahat, kış mevsiminin ortasında şehirlerimizi susuz bırakanlarda mı, yoksa vatandaşın çilesini ekrana taşıyanlarda mı? Basının görevi, kamu adına yöneticileri denetlemek, halkın şikâyetlerine mikrofon uzatmak ve vatandaşın sorunlarına özellikle ekranda yer vermektir.