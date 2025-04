Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet sanatçıları fişledi

Haberin Devamı

3. Yeditepe Bienali'nde emeği geçenlere kalpten teşekkür ediyorum. Birçok ülkeden sanata gönül vermiş usta isimlerin eserleri 3 farklı lokasyonda bir araya gelecek. Kültür ve Sanat'ın Evrensel birikimi yerel özellikleri ile İstanbul'da sergilenecek. Bu bahar günlerinde farklı ülkelerden gelen eserlerle daha da canlanacaktır. 3. Yeditepe Bienal'in ülkemiz ve kültür sanat camiası için hayırlı olsun.

"BİZİM SANAT ANLAYIŞIMIZDA GÖSTERİ, KİBİR YOKTUR"

Yeditepe Bienali bu coğrafyanın ruhunu taşıyan Türk sanatlarını buluşturan çok değerli bir adımdır. Biz çini ile konuşan hat ile anlatan ebru ile resmeden bir milletiz. Bizim sanat anlayışımızda gösteri, kibir yoktur. Bizim sanat felsefemizde hakkın kusursuz eserlerinin iz düşümü, hakikat ışığının yansıması vardır. İstanbul'un farklı köşelerinde kültür sanat hazinelerimiz bir kez daha ortaya çıkacaktır.



Bu kapıdan geçen herkes bir anlam dünyasına da adım atmış olacak. Bienalimizin temasını gölge varsa ışık da vardır oluşturuyor. Bu söz, zihnimizde bir yanda karanlık aydınlık mefhumları çağrıştırırken önemli bir hakikate de işaret etmektedir.

"TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIMIZI İHYA ETTİK"

Dilimizin, kültürümüzün, mefkuremizin, geleneksel sanatlarımızın, kısacası medeniyet değerlerimizin oturduğu zemin bu faaliyetler eliyle günbegün tahkim ediliyor. Biz de on yıllardır geri plana itilen ve ihmal edilen bu çalışmalara, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren güçlü destekler sağladık. Balkanlar'dan Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya, Hicaz'dan Kafkasya'ya hayata geçirdiğimiz birçok proje ve programla köklerimize sıkı sıkıya sahip çıkmaya özen gösterdik. Gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle aramızda yeni köprüler kurduk. Ecdadın emanetlerinin izini sürerek tarihi ve kültürel mirasımızı ihya ettik. Türkiye'yi gıpta ile takip edilen konuma getirdik. Bundan sonra da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gardırop modellerinin yaptığı gibi kuru taklitçilikten uzak duracağız.

"TÜRKİYE'Yİ GIPTA İLE TAKİP EDİLEN KONUMA GETİRDİK"

Türkiye'yi her alanda gıptayla takip edilen bir konuma getirmeyi başardık. Bundan sonra da inşallah bu şuurla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ecdattan devraldığımız her meziyeti, her güzelliği, her birikimi daha da güçlü bir şekilde geleceğe aktarmaya devam edeceğiz. Kendi değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkacak, onları yeniden yorumlayacak, gardrop modernlerinin yaptığı gibi kuru taklitçilikten uzak duracağız.

"BATICI JAKOBENLERİN ELİNDE KÜLTÜR HAZİNEMİZ İHMAL EDİLDİ"

Evet, kendisini bugün bir kez daha rahmetle andığımız Mehmet Doğan ağabeyin de dikkat çektiği üzere, taklit sadece aslını yüceltir. Hele hele kopyacılık, mukallidi çürütmekten başka hiçbir işe yaramaz. Türkiye, özellikle tek parti faşizmi döneminde buna maruz kalmış, Batıcı jakobenlerin elinde milletimizin kültür hazinesi ihmal edilmiş, tahkir edilmiş, daha vahimi, binlerce yıllık köklü miras reddedilmiştir. Gelenekle ve milletin değerleri ile kavgalı faşizan zihniyet büyük bir enkaz bıraktı. Geleneği olmayanın geleceği de olmaz. Kendi mazisine sırtını dönenin bugünü de yarını da karanlıktır. Bunun için kökü mazide olan bir atiyiz diyoruz her seferinde. Millete, aziz milletimizin değerlerine husumet besleyen tüm yaklaşımları elimizin tersi ile yitiyoruz. Asli kimliğimizi koruyarak istikbalimizi inşa ediyoruz.

"ANA MUHALEFET SANATÇILARI FİŞLEDİ"

Geçtiğimiz haftalarda ana muhalefetin kışkırtması ile mahalle baskısını mumla aratan faşist baskıya şahit olduk. Zorbalıklar tahammül sınırlarını aşan boyutlara ulaştı. Kendilerine destek vermedi diye sanatçıları, sporcuları, gençleri linç ettiler. Birçok isim sosyal medya hesabını kapattı. Yerli ve milli markaları, sanatçıları fişleyip ülke ekonomisine zarar vermeye çalıştılar. Tarihi camilerimize edepsizlik ettiler. Uğruna ağır bedelleri ödediğimiz özgürlükleri kimse bu milletin elinden alamaz. Kimse bu milletin kültür sanat erbabına dayatmada bulunamaz. Kimse dayatmalarda bulunamaz. Bir avuç zorbanın taşkınlıklarına eyvallah etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Sesi çok çıkanlar, bağırıp çağıranlar, sağa sola tehdit savuranlar kazın ayağının hiç de öyle olmadığını görecek. Sanatçılarımız, sporcularımız ve gençlerimiz müsterih olsun. Ana muhalefetin tek parti faşizmi tarihe karıştı. Darbenin cuntanın ve baskıların egemen olduğu o karanlık günleri geri getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.