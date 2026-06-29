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Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Almanya Şansölyesi#Merz-Erdoğan Görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 15:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya’nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini, bunun için karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nde Avrupa’nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve ‘Transatlantik Bağın’ muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla sonuçlanması için gayret gösterdiklerini, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. 

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Almanya Şansölyesi#Merz-Erdoğan Görüşmesi

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