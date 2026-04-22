Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Haberin Devamı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya ilişkilerinin son dönemde gerçekleşen üst düzey temaslarla iyi bir ivme kazandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan savaşın Avrupa’yı da zayıflatmaya başladığını belirterek, barış odaklı bir yaklaşım benimsenmemesi halinde çatışma sürecinin vereceği hasarın çok daha büyük olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye’nin, İran konusunda olduğu gibi Ukrayna-Rusya savaşında da müzakereler yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için çaba gösterdiğini kaydetti.