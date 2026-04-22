×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 21:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı

Haberin Devamı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya ilişkilerinin son dönemde gerçekleşen üst düzey temaslarla iyi bir ivme kazandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan savaşın Avrupa’yı da zayıflatmaya başladığını belirterek, barış odaklı bir yaklaşım benimsenmemesi halinde çatışma sürecinin vereceği hasarın çok daha büyük olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye’nin, İran konusunda olduğu gibi Ukrayna-Rusya savaşında da müzakereler yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için çaba gösterdiğini kaydetti.

